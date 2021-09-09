Захарова: обвинения России в хакерских атаках на депутатов Бундестага бездоказательны

Обвинения, которые выдвигает Берлин в отношении России в причастности к хакерским атакам на депутатов Бундестага, бездоказательны и имеют явную внешнеполитическую подоплеку. Об этом в ходе брифинга заявила директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Мы уверены, что в случае с упомянутыми хакерскими атаками имеет место абсолютно внешнеполитическая подоплека на фоне аналогичных беспочвенных обвинений в наш адрес из США», — сказала она.

По словам Захаровой, российская сторона по дипломатическим каналам неоднократно обращалась к Германии с просьбой предоставить какие-либо доказательства, но так и не получила их.

Представитель МИД добавила, что происходящее похоже на «информационный пиар-сюжет в контексте внутриполитической борьбы» в преддверии выборов в бундестаг ФРГ, которые состоятся 26 сентября.

Ранее представитель МИД ФРГ Андреа Зассе заявила, что перед намеченными на 26 сентября выборами в бундестаг зафиксирована активность хакеров, за которыми якобы могут стоять спецслужбы из России.