Мэр Киева Кличко заявил о попытках отстранить его от власти «иезуитским способом»

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что его хотят отстранить от управления городом «иезуитским способом», посредством Верховной рады, пишет Obozrevatel.

Так Кличко прокомментировал одобренный депутатами в 2019 году законопроект о распределении должностей городского головы и главы КГГА. Инициаторы законопроекта считают, что он позволит вернуть киевлянам районные советы и даст возможность распоряжаться районными бюджетами.

По словам Кличко, проект нарушает Конституцию и Конституционный суд уже выносил решение по этому вопросу. Более того, отметил мэр Киева, после первого чтения законопроекта подано уже 900 замечаний. Кличко указал, что основная задача закона — «убрать Кличко, который не подчиняется кому-то сверху».

«Это кого-то не устраивает. Поэтому делают все возможное, чтобы отстранить Кличко от управления городом и такой иезуитский способ – через Верховную раду. И не будем забывать, что ключевой целью этого законопроекта является одно – убрать Кличко, который не подчиняется кому-то сверху», – подчеркнул мэр столицы.

При этом, указал градоначальник, он убежден, что в Киеве должно быть местное самоуправление и вопрос тут «не в фамилии», а в том, что «киевлян хотят лишить права выбирать власть столицы».

Ранее Кличко говорил, что у него нет конфликта с президентом Украины Владимиром Зеленским, но время от времени у них могут быть обострения в отношениях.