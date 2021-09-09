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Мэр Киева Кличко заявил о попытках отстранить его от власти «иезуитским способом»

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Christian Liewig/ABACAPRESS.COM/Reuters

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что его хотят отстранить от управления городом «иезуитским способом», посредством Верховной рады, пишет Obozrevatel.

Так Кличко прокомментировал одобренный депутатами в 2019 году законопроект о распределении должностей городского головы и главы КГГА. Инициаторы законопроекта считают, что он позволит вернуть киевлянам районные советы и даст возможность распоряжаться районными бюджетами.

По словам Кличко, проект нарушает Конституцию и Конституционный суд уже выносил решение по этому вопросу. Более того, отметил мэр Киева, после первого чтения законопроекта подано уже 900 замечаний. Кличко указал, что основная задача закона — «убрать Кличко, который не подчиняется кому-то сверху».

«Это кого-то не устраивает. Поэтому делают все возможное, чтобы отстранить Кличко от управления городом и такой иезуитский способ – через Верховную раду. И не будем забывать, что ключевой целью этого законопроекта является одно – убрать Кличко, который не подчиняется кому-то сверху», – подчеркнул мэр столицы.

При этом, указал градоначальник, он убежден, что в Киеве должно быть местное самоуправление и вопрос тут «не в фамилии», а в том, что «киевлян хотят лишить права выбирать власть столицы».

Ранее Кличко говорил, что у него нет конфликта с президентом Украины Владимиром Зеленским, но время от времени у них могут быть обострения в отношениях.

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