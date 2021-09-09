Захарова посчитала успехом блокировку Евгения Попова в Twitter

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала у себя в Telegram-канале блокировку аккаунта в Twitter российского телеведущего и кандидата в депутаты Госдумы Евгения Попова.

«Очень показательная история. (...) Обычно мы квалифицируем это как цензуру, вмешательство и тд. Но в данном случае это еще и признание», — написала дипломат.

Она пояснила, что впервые кандидат в Госдуму приравнен по статусу к президенту США, вспомнив про блокировку аккаунта еще занимавшего этот пост Дональда Трампа. Захарова считает, что случившееся можно расценивать как успех Попова.

Ранее «Газета.Ru» сообщала о блокировке Попова в Twitter из-за публикации данных его общественной приемной. Сам журналист уверен, что администрации сервиса просто «не нравится активная гражданская позиция кандидата в Госдуму». До блокировки учетной записи Попова у него было 44 тыс. подписчиков.