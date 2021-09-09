Песков уточнил, примет ли Путин участие в сессии Генассамблеи ООН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, намерен ли глава государства Владимир Путин принять участие в нынешней сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Президент не планирует в этом году принимать участие в Генассамблее», — сказал представитель Кремля.

В ходе общения с журналистами у Пескова также спросили, получала ли Россия от США приглашение принять участие в глобальном саммите по борьбе с коронавирусом, который намерен созвать американский лидер Джо Байден, который пройдет в рамках Генассамблеи ООН.

«Нет, пока никакой конкретики на этот счет от американских визави не поступало», — сказал пресс-секретарь.

Ранее стало известно, что Генассамблея ООН возвращается в очный формат. Уточнялось, что страны, которые не смогут направить свою делегацию в Нью-Йорк, смогут выступить по видеосвязи.

9 сентября издание Politico сообщало, что американский лидер Джо Байден планирует созвать в ближайшее время глобальный саммит по борьбе с коронавирусом. Отмечается, что мероприятие может состояться в конце сентября, оно будет приурочено к очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.