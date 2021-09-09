Песков прокомментировал назначение инаугурации нового кабмина Афганистана на 11 сентября

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал назначение «Талибаном (организация запрещена в России)» инаугурации нового правительства Афганистана на 11 сентября — день, когда в 2001 году в Нью-Йорке произошел крупный теракт со взрывом двух бизнес-центров.

«Россия не спешит с признанием (правительства талибов — прим.), предпочитаем следить за тем, какими будут первые шаги. Что касается выбора даты, здесь мы не будем комментировать. Вчера было объявлено о завершении формирования структуры. Важное — шаги», — сказал представитель Кремля.

8 сентября стало известно, что захватившие власть в Афганистане талибы назначили собственную инаугурацию на 11 сентября. Ровно 20 лет назад в этот день в США произошли крупнейшие в мировой истории теракты. Их спланировали лидеры «Аль-Каиды» (запрещена в России). Они тогда находились именно в Афганистане, который — как и теперь — был под контролем «Талибана». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

7 сентября талибы объявили состав кабмина. Они проинформировали, что исполняющим обязанности премьер-министра страны станет мулла Мохаммад Хасан Ахунд.

Ранее талибы заявили, что дадут женщинам место в правительстве.