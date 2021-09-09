Украинская оппозиция вывела на протест к зданию Рады тысячи человек

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) вывела на акцию протеста к зданию Верховной рады тысячи человек. Об этом сообщает украинский портал «Страна».

Один из основных лозунгов недовольных — «За мир, за нормальные тарифы, за честные суды». Кроме того, сторонники ОПЗЖ выступают «за право не соглашаться с нынешним курсом власти» и требуют позволить провести выборы в Донецкой и Луганской областях. Всего оппозиционеры анонсировали выход 6 тыс. человек.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Печерский районный суд Киева продлил домашний арест главе политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь», депутату Верховной рады Виктору Медведчуку до 31 октября. В партии потребовали отменить домашний арест их лидера, а обвинения в его отношении признать сфальсифицированными и безосновательными. Медведчука подозревают в государственной измене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Кроме того, ему инкриминируют «посягательство на нарушение обычаев войны».