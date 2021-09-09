ТАСС: Россия не может подтвердить факт подготовки к переговорам Путина и Байдена

Российская сторона не может подтвердить факт начала обсуждения с Вашингтоном будущей встречи с участием президента РФ Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

«Не можем подтвердить факт начала обсуждения с США относительно подготовки встречи на высшем уровне», — уточнил собеседник агентства.

До этого украинское издание сообщило об организации новой встречи Байдена и Путина.

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры в Женеве 16 июня этого года. Переговоры состояли из двух частей: в узком и расширенном составах. В общей сложности встреча продлилась около 4,5 часов.

Также МИД России одобрил заявление Байдена о невмешательстве в дела других стран.