Украинское издание сообщило об организации новой встречи Байдена и Путина

Россия и США ведут переговоры об организации в ближайшие месяцы новых переговоров между лидерами двух стран Владимир Путина и Джо Байдена. Об этом сообщило украинского издание «СтранаUA» со ссылкой на источник в американских дипломатических кругах.

«Встреча двух президентов, возможно, состоится уже в октябре», — говорится в сообщении.

Ни в Вашингтоне, ни в Москве пока эту информацию официально не прокомментировали.

Ранее издание Politico сообщало, что американский лидер Джо Байден планирует созвать в ближайшее время глобальный саммит по борьбе с коронавирусом. Отмечается, что мероприятие может состояться в конце сентября, оно будет приурочено к очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры в Женеве 16 июня. Переговоры состояли из двух частей: в узком и расширенном составах. В общей сложности встреча продлилась около 4,5 часов.