В Крыму отреагировали на планы Украины ввести санкции из-за Крымского моста

Руководитель комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал мракобесием намерение Украины ввести санкции за строительство Крымского моста. Об этом сообщает РИА «Новости».

Гемпель отметил, что Киев «не удивляет своей изобретательностью», а политика властей Украины «пропитана безумием и мракобесием». Это вызывает у политика «лишь сожаление».

Он подчеркнул, что пока российский Крым развивается и реализует масштабные инфраструктурные проекты, Киев продолжает попытки навредить полуострову.

«Все их действия – все равно что стрелять из пушки по воробьям. Шуму много, да толку никакого. Россия тем и отличается от Украины, что строит мосты, а киевские власти пытаются их разрушить», — заявил Гемпель.

Ранее правительство Украины одобрило введение санкций в отношении 24 юридических и шести физических лиц, которых считают причастными к сооружению Крымского моста.

Введение ограничительных мер в отношении юридических лиц означает, что они не смогут пользоваться своим имуществом на территории Украины, проводить экспортно-импортные операции, вывести капиталы за пределы страны. Кроме того, выполнение экономических и финансовых обязательств и лицензированной деятельности на украинской территории для них будет остановлено.