Захарова заявила, что открытие границ Афганистана станет катастрофой для Европы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что возможный план НАТО по размещению беженцев из Афганистана в странах Центральной Азии может иметь катастрофические последствия для Европы. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«А вот это реально план-катастрофа, если НАТОвцы продавят вскрытие границ Афганистана с сопредельными странами. Европе мало не покажется. Хотя они этого еще не понимают, похоже», — написала Захарова.

Таким образом она прокомментировала публикацию Telegram-канала «Дипломатический источник», который со ссылкой на СМИ сообщил, что европейские страны предложили «деньги и ресурсы» Таджикистану, Туркменистану и Узбекистану, если страны согласятся открыть границы для беженцев из Афганистана.

Ранее Захарова заявила, что у Москвы нет четкого понимания относительно встречи по Афганистану в формате G7.

По словам Захаровой, все это происходит на фоне разнокалиберных заявлений семерки «то неучастию, то участию в формате». Она добавила, что у «партнеров отсутствует четкое понимание того, чего они хотят от себя и окружающего мира».