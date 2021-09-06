Украина предложила США заключить соглашение о зоне свободной торговли

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США и встречи с американским коллегой Джо Байденом, украинская сторона предложила Вашингтону заключить соглашение о зоне свободной торговли. Об этом в эфире телеканала ICTV рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«У нас есть другая инициатива, которую мы предложили американцам, — это зона свободной торговли между Украиной и США», — рассказал Кулеба.

Министр добавил, что это способствует росту экономики и предоставит финансы на войну.

«Потому что мы хотим укреплять нашу экономику, и мы все с вами понимаем, что для того, чтобы воевать, нужны деньги», — уточнил он.

Зеленский нанес рабочий визит в США, где 1 сентября встретился с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. В ходе переговоров украинский лидер заявил, что передал представителям американского лидера список из 450 человек, которые, как он утверждает, находятся в плену в Донбассе, Крыму и России.

Байден, в свою очередь, отметил, что Вашингтон и Киев «имеют общие ценности» и выразил приверженность США «целостной, свободной и неделимой» Украине перед лицом «российской агрессии».

Украинский лидер во время своей поездки также посетил Калифорнию, где он встретится с основателем компаний SpaceX и Tesla Илоном Маском, основателем Amazon Джеффом Безосом и главой компании Apple Тимом Куком.