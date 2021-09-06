В офисе президента Украины назвали новую причину потери Крыма

Советник главы офиса президент Украины Алексей Арестович в эфире YouTube-канала UKRLIFE.TV обвинил украинских военных в бездействии, назвав это причиной потери Украиной Крыма.

По мнению Арестовича, новой украинской власти необходимо было провести мобилизацию армии, которая могла помешать переходу Крыма под контроль России. Однако, по словам Арестовича, это сделано не было из-за полного морального разложения украинских вооруженных сил.

Крым вошел в состав России после госпереворота на Украине, который произошел в феврале 2014 года. В марте того же года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в котором участвовали более 80% имевших право голоса. Переход под юрисдикцию РФ, согласно официальным данным, поддержали 96,7% и 95,6% голосующих соответственно.

«Командиры ссылались на Киев, Киев ссылался на устав», — заявил Арестович.

Ранее советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь украинской делегации в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович предложил переименовать Украину в Русь-Украину.