Лавров: власти США понимают, что «Северный поток — 2» остановить невозможно

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что администрация президента США Джо Байдена понимает невозможность приостановки проекта «Северный поток — 2». Об этом он сообщил, выступая с речью в пансионе воспитанниц Министерства обороны, передает ТАСС.

«Администрация Байдена не изменила своей позиции, они по-прежнему против этого проекта, но они понимают, что его остановить невозможно. Но если ты понимаешь, что ты одержим какой-то нереализуемой задачей, то просто здравый смысл должен подсказать, что надо ее оставить и заняться чем-то реалистичным», — сказал он.

Российский газопровод «Северный поток — 2» не представляет угрозы и является исключительно коммерческим проектом, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также добавил, что в настоящее время проект близок к завершению.

Ранее США и Украина опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что страны продолжат выступать против российского газопровода «Северный поток — 2», который они считают угрозой для энергетической безопасности Европы.