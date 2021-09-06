В Совфеде заявили о зависимости Запада от собственной пропаганды

Председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в интервью «Газете.Ru» заявил, что западные страны стали жертвой своей собственной пропаганды, о чем свидетельствует поражение США в Афганистане, а до этого в Ираке.

«Подход российского МИДа вполне адекватен при нынешней крайне турбулентной международной ситуации. И, что важно, реалистичен. Мы готовы сотрудничать на основах равноправия и взаимного учета интересов. В этом, наверное, главная функция суверенного равенства государств. У России сейчас, как и в прошлом, нет и не было оснований подчиняться чьему бы то ни было диктату. В этом коренное отличие российской дипломатии от западной, зацикленной на диктате, давлении и присвоении себе права определять национальные интересы других. К сожалению, теперь похоже пришла очередь Запада выступать в роли жертв собственной пропаганды. На мой взгляд, любая приверженность идеологии ведет к искаженному восприятию мира. В этом, если хотите, одна из главных причин фиаско США в Ираке, а теперь уже и в Афганистане», — отметил сенатор.

По его мнению, доминирование Запада в мире постепенно снижается, поскольку ему все меньше удается противостоять новым вызовам и угрозам. С точки зрения Карасина, мир уже адаптируется к новым проблемам.

«Сейчас, наверное, основная защита Запада от реального мира состоит в проведении политики двойного сдерживания — России и Китая одновременно. Сами западные эксперты, наблюдатели признают, что эта политика обречена, и, скорее всего, призвана сохранить лицо элитам, которые неизбежно будут меняться», — подчеркнул сенатор.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон завершает эру попыток «перестроить» другие государства с уходом их Афганистана.

Западные войска окончательно покинули афганскую территорию 31 августа, спустя 16 дней после перехода Афганистана под контроль радикального движения «Талибан (организация запрещена в России)» (запрещено в РФ). Многие политики из Евросоюза и США назвали эвакуацию иностранных сил из страны поражением Запада.

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