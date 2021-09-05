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Бывший украинский премьер раскритиковал Зеленского за управление страной

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Jonathan Ernst/Reuters

Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что за 2,5 года президент Украины Владимир Зеленский не освоил ничего, что требуется для управления страной. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Ни одного самолета за семь лет не построили, не выкатили, как у нас говорят», — обратил внимание экс-премьер страны.

По его мнению, Зеленский никак не освоился на посту в качестве президента.

Также Азаров оценил недавнюю встречу Зеленского с американским президентом Джо Байденом и ее итоги.

«Визит был пустой, как и ожидалось. Американцы, естественно, поступили так, как они должны поступить. Это означает, что они продолжают проводить курс, проводимый 7 лет и превращая Украину в анти-Россию», — добавил Азаров.

Также бывший премьер уверен, что Зеленский не ориентируется в цифрах и финансировании, предоставляемых США Украине.

«Для меня этот визит достаточно печальный...», — заключил он.

Ранее глава МИД Украины заявил, что в Киеве уже готовятся к визиту Байдена.

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