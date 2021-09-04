Захарова прокомментировала заявление властей США о мести талибам*

Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире «Радио России» оценила намерение Вашингтона отомстить движению «Талибан (организация запрещена в России)» за смерть американцев в аэропорту афганской столицы Кабула. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нужно напомнить, что США находились там (в Афганистане — прим. ред.) именно с миссией возмездия, 20 лет они эту миссию именно возмездия осуществляли. Получается, теперь они будут мстить за то, что провалилась их прежняя миссия отмщения», — сказала Захарова.

Ранее президент США Джо Байден разрешил американским военным устроить любую месть за атаки по аэропорту Кабула.

В четверг, 26 августа, в Кабуле произошло несколько взрывов. Жертвами террористического акта стали не менее 13 американских военных: одиннадцать морских пехотинцев, один армейский солдат и медицинский работник флота.

Позднее, 29 августа, американский беспилотник нанес авиаудар по афганской столице, целью которого, в Пентагоне назвали боевика «Исламского государства (организация запрещена в России)».