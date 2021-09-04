Военных, полицейских, членов ИГ* и людей без бороды не примут в талибы*

Восточная военная комиссия «Талибана (организация запрещена в России)» отказала во вступлении в ряды движения бывшим военным, полицейским и экс-членам террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление дворца губернатора афганской провинции Нангархар.

Талибами также не смогут стать мужчины, которые не носят бороду, говорится в сообщении.

Кроме того, в документе указано, что боевикам запрещается носить солнцезащитные очки и закрывать лицо.

Ранее заместитель руководителя движения мулла Мухаммад Якуб дал строгие инструкции губернаторам провинций и начальникам полиции прекратить стрельбу в воздух, в результате которой в Афганистане за сутки погибли или были ранены несколько десятков человек.

До этого сообщалось, что число погибших в результате инцидентов со стрельбой в воздух в Афганистане составило 17 человек, еще 41 человек получил ранения.

Талибы захватили власть в Афганистане 15 августа 2021 года, когда взяли столицу Кабул. Это произошло после того, как в апреле 2021 года президент США Джо Байден заявил о выводе из страны американских войск.