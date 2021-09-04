Картину с изображением Лукашенко с автоматом вывесят во Дворце независимости

Подаренная президенту Белоруссии Александру Лукашенко картина, где он показан с автоматом и младшим сыном Николаем, будет размещена во Дворце независимости. Об этом сообщает агентство БелТА.

Речь идет о событиях прошлого года, когда белорусский лидер прибыл во Дворец Независимости с оружием во время акций протеста в Минске.

Первыми оценившими картину стали жители агрогородка Тихиничи Гомельской области.

«Вы фактически первые, кто видит этот экспонат. Ее нарисовала без какого-либо заказа по собственному велению души дочка одного из сотрудников Службы безопасности президента», — уточнила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

1 сентября Лукашенко заявил, что в день рождения он получил картину. Говоря про сюжет, президент отметил, что на полотне показан важный момент, когда он «бегал с Колей с автоматом». Президент отмечал, что готов защищать Белоруссию «с автоматом в руках».