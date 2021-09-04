В Панджшере заявили, что никогда не прекратят борьбу против «Талибана*»

Возглавляющий Фронт национального сопротивления Афганистана Ахмад Масуд заявил, что противники радикального движения «Талибан (организация запрещена в России)» никогда не прекратят борьбу. Об этом сообщает телеканал Tolo News.

«Мы никогда не прекратим сражаться за Бога, свободу и справедливость», — подчеркнул Масуд.

По его словам, сопротивление в Панджшере и в Герате, где несогласные с талибами твердо заявили о своих правах, демонстрируют, что люди не отказались от своих справедливых требований, что они не откажутся от справедливой борьбы и не будут бояться угроз.

Телеканала напоминает, что в четверг, 2 сентября, в Герате на западе страны женщины вышли на демонстрацию с требованием обеспечить женское представительство в будущем правительстве Афганистана.

Ранее представители радикального афганского движения «Талибан заявили, что под их контроль перешли стратегически важный район Панджшера Хиндж, а также район Аннаба.

Накануне представитель движения «Талибан» Билал Карими написал в своем Twitter, что талибы полностью контролируют последнюю неподконтрольную им провинцию Афганистана — Панджшер.