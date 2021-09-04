На Украине заявили, что США примут участие в урегулировании кризиса в Донбассе

США примут участие в урегулировании конфликта в Донбассе и в вопросе Крыма. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

«Я не могу раскрывать детали предложений. Но я могу подтвердить, что США видят свою ключевую роль в урегулировании конфликта на Донбассе и возвращении Крыма», — заявила Стефанишина.

По ее словам, в Киеве ожидают, что уже в ближайшие месяцы состоятся ряд визитов на уровне глав МИД и советников по вопросам безопасности.

Крым вошел в состав России после госпереворота на Украине, который произошел в феврале 2014 года. В марте того же года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в котором участвовали более 80% имевших право голоса. Переход под юрисдикцию РФ, согласно официальным данным, поддержали 96,7% и 95,6% голосующих соответственно.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о том, что США в ходе визита Владимира Зеленского в Вашингтон подтвердили готовность помочь Украине завершить «войну» и обеспечить систему безопасности страны.