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Зеленский объяснил, почему на Украине не получится ввести двойное гражданство

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Leonhard Foeger/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что из-за России не получается ввести двойное гражданство в стране на фоне выдачи паспортов РФ на территории Донбасса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как добавил украинский глава, Киев поддерживает ведение двойного гражданства и соответствующий вопрос прорабатывают депутаты. Тем не менее, по его словам, вопрос остается открытым на фоне Крыма.

«Вы знаете, что есть паспортизация, более 20 лет, Россией граждан Украины в Крыму», — напомнил Зеленский.

В настоящий момент осуществляется выдача российских паспортов в Донбассе, где 600 тыс. человек уже получили паспортов, обратил внимание президент Украины в рамках выступления в Стэндфордском университете.

Согласно конституции Украины, в стране действует единое гражданство. Также Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил кабмину разработать законопроект, регулирующий вопрос двойного гражданства.

Предполагалось, что Киев разрешит второе гражданство, в том числе со странами Евросоюза, но не Россией.

Крым стал частью России в 2014 году по результатам референдума, в рамках которого большинство жителей полуострова проголосовали за присоединение к России.

Ранее Украина из-за коронавируса ужесточила правила въезда в страну из России.

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