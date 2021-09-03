Польский историк призвал активнее требовать от Германии репарации из-за связей с Россией

Польский историк Войчех Поляк заявил, что Варшаве стоит активнее требовать от Берлина военные репарации на фоне явного ухудшения двусторонних отношений. Об этом сообщает портал wPolityce.

«Германия не только нанесла Польше наибольший экономический урон» во время Второй мировой войны, но и продолжила «беспощадно» доминировать над соседом и после нее, ликвидируя многие отрасли производства. При этом на сегодняшний день Берлин ради выгодных отношений с Москвой, в частности, по «Северному потоку — 2», — подчеркнул он.

По мнению историка, ФРГ приносит в жертву своих партнеров в Центральной Европе, поэтому в таких условиях требование репараций становится вполне уместным и даже необходимым.

«Что мы, собственно, теряем? Германия в своей внешней политике нас полностью игнорирует, от союзнических отношений мы ничего не получаем, а от торговых она не откажется, поскольку они выгодны прежде всего для нее самой, так что в этой сфере никакого возмездия не последует», — отметил Поляк.

Польша прождала уже много месяцев, а немцы за это время совершили ряд антипольских шагов — они договаривались с Россией и США на тему «Северного потока — 2», сказал историк. По слова Поляка, мировая общественность все еще не оказывает давление на Германию в этом вопросе, поэтому Варшаве необходимо искать союзников, которые тоже хотят получить от Берлина компенсацию, например, это может быть Греция.

Ранее в «Газпроме» анонсировали скорое завершение строительства «Северного потока --2».

25 августа Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил апелляцию Nord Stream 2 AG в споре о выводе проекта из-под Газовой директивы Евросоюза. Суд оставил в силе решение Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA, немецкий регулятор в сфере энергетики), которое признало газопровод не соответствующим третьему энергопакету ЕС. В соответствии с этим требованием «Газпром» может использовать только половину заявленной мощности газопровода в 55 млрд куб. м в год. В Nord Stream 2 AG называли газовую директиву дискриминационной.