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В Чехии оценили состояние отношений с Россией после инцидента во Врбетице

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Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек в интервью газете Mlada fronta DNES заявил о том, что российско-чешские отношения после инцидента во Врбетице «находятся на точке замерзания».

По словам главы чешского МИД, ухудшение в отношениях двух стран начались как минимум в 2014 году. На них, по его мнению, серьезно повлиял инцидент во Врбетице.

«Совершенный отказ от [поддержания] отношений с Россией, к чему призывает часть политического спектра [Чехии], был бы недальновидным [шагом]», — считает Кулганек.

Министр также выразил надежду на то, что в Чехии не станут выносить на обсуждение возможность закрытия чешского посольства в Москве, так как «сидеть за одним столом [переговоров] с российскими дипломатами в кровных интересах Чехии».

«В конце концов, недавно так об этом заявил и бывший начальник генерального штаба [ВС Чехии], бывший председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел, у которого мы, исходя из его многолетних взглядов, ожидали, скорее, [более] радикальный подход [к отношениям с РФ], — добавил Кулганек.

Два взрыва складов боеприпасов во Врбетице, в которых погибли два человека, произошли 16 октября и 3 декабря 2014 года. О количестве боеприпасов, их номенклатуре точных данных нет. В причастности к этому инциденту Прага подозревает российские спецслужбы. Москва в свою очередь отвергает данные обвинения.

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