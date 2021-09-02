В МИД напомнили, что Токио все еще не признает общепризнанные оценки Второй мировой войны

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что столица Японии все еще не хочет признать общепризнанные оценки причин и итогов Второй мировой войны. Об этом она сказала во время брифинга, сообщает РИА «Новости».

«Мы с сожалением вынуждены констатировать, что официальный Токио до сих пор отказывается в полной мере признавать сложившуюся историческую реальность и разделить общепризнанные оценки причин, обстоятельств и результатов Второй мировой войны», — подчеркнула она.

Также Захарова добавила, что милитаристская Япония оставалась единственным реальным союзником фашистской Германии. Речь о продолжении военных действий в Тихом океане и на Дальнем Востоке после подписания немцами акта о безоговорочной капитуляции.

Ранее были рассекречены документы о японском «чумном» оружии в годы Второй мировой войны.

Также ФСБ рассекретила планы Японии применить против СССР бактериологическое оружие.