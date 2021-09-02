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В МИД напомнили, что Токио все еще не признает общепризнанные оценки Второй мировой войны

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что столица Японии все еще не хочет признать общепризнанные оценки причин и итогов Второй мировой войны. Об этом она сказала во время брифинга, сообщает РИА «Новости».

«Мы с сожалением вынуждены констатировать, что официальный Токио до сих пор отказывается в полной мере признавать сложившуюся историческую реальность и разделить общепризнанные оценки причин, обстоятельств и результатов Второй мировой войны», — подчеркнула она.

Также Захарова добавила, что милитаристская Япония оставалась единственным реальным союзником фашистской Германии. Речь о продолжении военных действий в Тихом океане и на Дальнем Востоке после подписания немцами акта о безоговорочной капитуляции.

Ранее были рассекречены документы о японском «чумном» оружии в годы Второй мировой войны.

Также ФСБ рассекретила планы Японии применить против СССР бактериологическое оружие.

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