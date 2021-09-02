Путин получает доклады по Афганистану чаще раза в день

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину предоставляют информацию об обстановке в Афганистане чаще раза в день. Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается информации для президента, докладов, то, конечно, я думаю, они чаще чем раз в день [предоставляются] по такому горячему вопросу», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Афганистане.

15 августа движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию.

В Кабуле тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны. Несколько человек погибли — из-за давки или пытаясь улететь на шасси самолетов американских ВВС.