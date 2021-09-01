Зеленский попросил Байдена помочь в освобождении пленных украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с американским лидером Джо Байденом заявил, что передал его представителям список из 450 человек, которые, как он утверждает, находятся в плену. Трансляцию их переговоров вел CBS News.

«Мы подготовили эти списки людей, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса, во временно оккупированном Крыму, в России. И их около 450 человек», — заявил украинский президент.

Президент США, в свою очередь, пообещал ознакомиться с этими данными.

Зеленский прибыл в США накануне, чтобы 1 сентября встретиться с американским коллегой. Встреча была перенесена с 31 августа в связи с выводом войск США из Афганистана.

Зеленский уже провел ряд встреч с высокопоставленными официальными лицами в США. Стороны в ходе диалога могут говорить, в частности, о перспективах участия Вашингтона в «нормандском формате». Кроме того, пройдут две важные публичные презентации от украинского президента и первой леди для представителей медиа, общественности и информационно-аналитических центров.