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Трамп призвал Байдена извиниться за вывод войск из Афганистана

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Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп призвал американского лидера Джо Байдена извиниться за то, как происходил вывод американских войск из региона. Об этом он заявил телеканалу Fox Business.

«Он должен сказать: «Я извиняюсь». Он должен принести американцам извинения», — сказал он.

Трамп также назвал позором ситуацию на авиабазе «Довер», где в воскресенье, 29 августа, прошла церемония передачи родственникам тел погибших при теракте в Кабуле американских военных. Экс-президент заявил, что Байден «стоял и смотрел на свои часы, будто хотел уйти оттуда и отправиться домой».

Ранее сообщалось, что Пентагон заявил о завершении вывода американских войск из Афганистана. Байден решил не продлевать операцию по эвакуации людей из Афганистана, исходя из рекомендаций американских военных. В дальнейшем талибы (организация запрещена в России) отпраздновали вывод войск США из страны выстрелами в воздух.

Дональд Трамп обвинил администрацию Байдена в том, то «никогда выход из войны не проводился настолько плохо или некомпетентно».

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