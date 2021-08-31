Посольство США в Белоруссии сократило штат по требованию Минска

США сократили большую часть сотрудников в своем посольстве в Минске по требованию руководства Белоруссии.

Американские дипломаты покинули страну 31 августа. На странице диппредставительства в Twitter говорится, что данное решение режима президента Белоруссии Александра Лукашенко неудачное.

Также в публикации сказано, что дипломаты США продолжат «поддерживать демократические устремления» белорусского народа в Минске или в любом другом месте.

11 августа МИД Белоруссии потребовал сократить число работников посольства США в Минске до пяти человек.

Ранее правительство Соединенных Штатов ввело новые санкции против Белоруссии, которые включают блокировку активов официальных лиц республики. По словам американского президента Джо Байдена, действия белорусских властей несут «чрезвычайную» угрозу национальной безопасности и внешней политике США. Он рассказал, что новые санкции Вашингтона против Белоруссии затронут оборонный сектор, энергетику и транспорт.

Отмечается, что эти санкции дополняют введенные Великобританией 21 июня совместно с США, Канадой и Европейским союзом ограничения в отношении семи физических и одного юридического лица из Белоруссии в ответ на задержание Романа Протасевича и Софии Сапеги в Минске.