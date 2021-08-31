Зеленский прибыл в Вашингтон для переговоров с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, где встретится с американским коллегой Джо Байденом. Об этом сообщается в его Instagram-аккаунте.

«Впереди — обсуждение важных вопросов стратегического партнерства Украины и США. Уверен, наша встреча будет содержательной», — говорится в сообщении политика.

Байден и Зеленский проведут переговоры 1 сентября в Белом доме. Также состоится встреча с руководителями ключевых для украинско-американских отношений министерств. Кроме того, пройдут две важные публичные презентации от украинского президента и первой леди для представителей медиа, общественности и информационно-аналитических центров.

В числе возможных тем переговоров президент Украины называл «Северный поток — 2», урегулирование в Донбассе, военную помощь США и экономические вопросы, в том числе американские инвестиции.

Представитель американского Белого дома Джен Псаки сообщала, что Байден и Зеленский обсудят такие темы, как текущая ситуация в Крыму и на Донбассе, сотрудничество Вашингтона и Киева в сфере энергетической безопасности, а также реформы, в том числе по борьбе с коррупцией.