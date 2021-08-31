Талибан* заявил о контроле над всей территорией Афганистана

Официальный представитель политофиса движения «Талибан (организация запрещена в России)» Мухаммед Наим заявил, что теперь под контролем талибов находится весь Афганистан, передает РИА «Новости».

По его словам, последний иностранный военнослужащий покинул территорию страны.

«Теперь вся территория страны под контролем «Талибана», — сказал Наим.

Он отметил, что теперь Афганистан стал «свободным и независимым».

Ранее Министерство обороны США сообщило, что все американские военные покинули территорию Афганистана. В военном ведомстве отметили, что война в исламской республике с участием вооруженных сил США завершена, однако Соединенные Штаты продолжат попытки организовать выезд оставшихся в стране граждан США.

До этого «Талибан» заявлял, что 31 августа станет крайним сроком для вывода сил Соединенных Штатов. В движении обратили внимание, что продление сроков с американской стороны будет означать «расширение оккупации».

Радикальное движение «Талибан» объявило о полном захвате Афганистана 15 августа. После этого из страны начался массовый исход беженцев и эвакуация западных дипмиссий и сотрудников компаний.