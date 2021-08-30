Журналисты закрытых на Украине СМИ протестуют у посольства США

Журналисты закрытых украинских СМИ провели протестную акцию возле американского посольства, сообщает украинское издание «Страна», также попавшее под санкции СНБО.

Они также передали через диппредставительство совместное обращение к президенту США Джо Байдену по поводу незаконного закрытия СМИ по решениям Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Журналисты потребовали от американской стороны обозначить позицию относительно уничтожения свободы слова на Украине.

В акции под американским посольством в Киеве принимают участие журналисты оппозиционных телеканалов 112, ZIK, NewsOne — они были закрыты на Украине в феврале этого года.

На акцию также пришли журналисты «Первого независимого», «Страны» и других СМИ.

Ранее кассационный административный суд в составе Верховного суда Украины отказался удовлетворять жалобу о признании нарушающими права граждан санкции, которые были введены против упомянутых оппозиционных каналов.