Путин и Лукашенко встретятся в Москве 9 сентября

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин встретятся 9 сентября в Москве. Об этом сообщает агентство «БелТА» со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Отмечается, что дата переговоров была согласована главами государств в ходе телефонного разговора, состоявшегося 30 августа. Во время встречи лидеры обсудят союзные программы, подготовленные белорусским и российским правительствами, а также иные актуальные вопросы двусторонней повестки дня и международную проблематику.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Афганистане.

Кроме того, во время телефонного разговора российский лидер поздравил своего белорусского коллегу с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и успехов.