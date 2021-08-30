Представители Израиля и Палестины впервые с 2010 года провели встречу на высоком уровне

В палестинской Рамалле вечером 29 августа прошла встреча министра обороны Израиля Бени Ганца и главы Палестинской национальной автономии (ПНА) Махмуда Аббаса, сообщает Израильская общественная радиовещательная корпорация (IPBC).

Это первая с 2010 года официальная встреча подобного уровня. Переговоры проходили за закрытыми дверями в течение 40 минут. Всего же встреча продлилась 2,5 часа.

Основными темами встречи стали ситуация в области безопасности и экономика на Западном берегу и в секторе Газа.

«Мы договорились продолжить дальнейшее общение по вопросам, которые были подняты во время встречи», — написал Ганц в своем Twitter, добавив, что стороны коснулись социальных аспектов жизни мирного населения.

Об этой встрече по возвращении из Вашингтона накануне был проинформирован премьер-министр Нафтали Беннет. Он санкционировал ее.

Прямые переговоры между Палестиной и Израилем были прерваны в 2014 году.

Ранее состоялась встреча премьер-министра Израиля Нафтали Беннета с президентом США Джо Байденом.