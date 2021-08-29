Талибы* заявили о заинтересованности в хороших отношениях со всеми странами

Представитель движения «Талибан» (организация запрещена в России) Абдул Кахар Балхи заявил, что талибы хотят установить хорошие отношения со всеми странами. Об этом он заявил швейцарской газете Sonntagsblick.

«Мы хотим хороших экономических и человеческих отношений. Мы призываем все страны мира, включая Швейцарию, признать право афганского народа на самоопределение и поддерживать хорошие дипломатические, экономические и межличностные отношения с Афганистаном», — сказал он.

По его словам, талибы готовы «принять любую гуманитарную помощь и помощь в сфере развития, которая не сопряжена с условиями».

Ранее талибы анонсировали создание инклюзивного правительства в ближайшие дни. Вчера и сегодня делегация Политического управления Исламского Эмирата Афганистан провела встречи с различными политическими деятелями, старейшинами племен, журналистами и активистами страны.