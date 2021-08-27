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Минобороны Британии даст афганцам инструкции по бегству из страны

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Shekib Rahmani/AP

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес посоветовал афганцам, сотрудничавших с британскими военными, бежать из страны после завершения миссии по эвакуации. Он признал, что королевские ВВС не успеют вывезти всех желающих. Об этом министр сказал в эфире SkyNews.

Он сообщил, что вывод британского контингента из Кабула завершится до конца дня 27 августа, и многие афганцы, которые намеревались покинуть страну, останутся в Афганистане.

«Мы дадим им совет о том, как им добраться в другие страны, а также о том, как они могут позаботиться о себе в данный момент», — сказал Уоллес.

Он добавил, что Великобритания будет работать с международным сообществом, чтобы убедить талибов (организация запрещена в России) соблюдать международные обязательства и обеспечить этим людям безопасные условия для отъезда.

По его оценкам, речь идет об около 1100 человек. Кроме того, в Афганистане по разным причинам решили остаться от 100 до 150 британских граждан.

Ранее стало известно, что бывший королевский морской пехотинец Пол Фартинг собирается вывезти из Кабула 140 собак и 60 кошек. Для эвакуации приюта он зафрахтовал самолет Airbus A330, который готов вылететь в Кабул.

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