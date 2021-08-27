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Песков прокомментировал плакаты в ФРГ с Калининградской областью в составе Германии

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле «негативно» отнеслись к предвыборным плакатам в ФРГ, на которых Калининградская область указана как часть Германии. Об этом он сообщил журналистам.

«Мы знаем, мы видели сообщения в СМИ. Реакция у нас негативная. Это не имеет отношения к официальной позиции Берлина. Разумеется, официально Берлин не подвергает сомнению территориальную целостность Российской Федерации», — сказал он.

Ранее неизвестные жители федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания в ФРГ повесили предвыборные плакаты политических партий 1949 года с картой Германии, на которой Калининградская область входит в состав страны.

Плакаты агитируют за Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС). При этом представитель ХДС Ханнес Деттманн подчеркнул, что партия не имеет к ним отношения. По его мнению, подобная агитация «вводит в заблуждение и должна быть убрана». Полиция расследует инцидент.

Выборы в правительство Германии состоятся 26 сентября, по их итогам будет сформировано новое правительство и выдвинут новый канцлер.

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