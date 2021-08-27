Politico: покидающие Кабул афганцы попали в «список смертников» из-за США

Власти США в Кабуле передали талибам (организация запрещена в России) список афганцев, сотрудничающих с США или владевшими грин-картами, чтобы им не мешали выехать из страны и обеспечили доступ к аэропорту Кабула. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, не все американские законодатели и военные одобрили это решение.

«По сути, они просто поместили всех этих афганцев в список смертников», — цитирует газета одного из чиновников Министерства обороны.

Президент США Джо Байден на пресс-конференции в Белом доме заявил, что не знает, существовал ли в действительности такой список.

«Я не могу с уверенностью сказать, что на самом деле существует список имен. Может быть. Но я не знаю никаких обстоятельств», — сказал он.

По словам президента, в прошлом были случаи, когда американцы передавали имена талибам, чтобы тем разрешили доступ куда-либо.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты продолжат контакты с «Талибаном» для вывоза людей после 31 августа.