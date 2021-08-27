СМИ: один из лидеров талибов* считается террористом в США и «стоит» $5 млн

Новый самопровозглашенный начальник службы безопасности «Талибана» (организация запрещена в России) в Кабуле был объявлен террористом правительством США еще десть лет назад, передает телеканал NBC.

Сообщается, что Вашингтон предложил награду в размере $5 млн за информацию, которая может привести к поимке Халила Ур-Рахмана Хаккани. По данным Госдепартамента, что Хаккани «действовал в интересах «Аль-Каиды (организация запрещена в России)» и был связан с пакистанской разведкой.

«Сеть Хаккани», которая, по словам официальных лиц США, функционирует как организованная преступная группировка, также обвиняется в похищении нескольких американцев в рамках бизнеса с целью получения выкупа.

По словам Дуга Лондона, который руководил контртеррористическими операциями ЦРУ в Афганистане до выхода на пенсию в 2018 году, Хаккани был партнером ЦРУ, когда в 1980-х годах агентство поставляло оружие афганским повстанцам для борьбы с советскими войсками. Сообщается, что он также является дядей Сираджуддина Хаккани, который в свое время был террористом в розыске.

«Группировка Хаккани» — самостоятельная террористическая организация в Афганистане, которая в союзе с «Талибаном» ведет партизанскую борьбу против правительственных сил, а также войск США и НАТО. После ухода советских войск из Афганистана «Сеть» стала союзником талибов.

Ранее сообщалось, что талибы создают совет из 12 человек для управления Афганистаном.