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Байден заявил, что США вывезли более 100 тыс. человек из Афганистана с 15 августа

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Evan Vucci/AP

Президента Соединенных Штатов Джо Байден впервые прокомментировал ситуацию в Кабуле, где в четверг, 26 августа, произошло несколько терактов, жертвами которых, по последним данным, стали 90 человек, сообщает YouTube-канал Белого Дома.

В своем выступлении Байден заявил, что за последние одиннадцать дней американские войска смогли эвакуировать из Афганистана не менее ста тысяч американских граждан, а также граждан Афганистана, которые помогали американцам. Президент США подтвердил, что эвакуация продолжится.

Также Байден прокомментировал сообщения о гибели 12 американских военнослужащих, назвав их героями и выразив соболезнования родственникам погибших.

«Мы не забудем. Мы не простим. Мы выследим вас и заставим заплатить», — заявил Байден, назвав виновниками терактов ИГ (организация запрещена в России) и «Талибан (организация запрещена в России)».

Ранее талибы разрешили продолжить эвакуацию гражданских из Кабула после 31 августа.

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