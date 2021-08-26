Посол России в Афганистане рассказал о «ряженых талибах*

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что в стране стали появляться «ряженые талибы (организация запрещена в России), которые под видом реальных боевиков радикального движения совершают преступления. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Сейчас новое явление в Афганистане очень интересное — ряженые талибы. Это когда преступники одеваются как талибы и, чтобы жертвы им не сопротивлялись, говорят: «Я талиб, отдай мне ослика», — объяснил он.

По словам Жирнова, настоящих боевиков эта ситуация озаботила, и они раздали местным жителям номер телефона горячей линии, чтобы граждане сообщали о таких случаях.

«Если к вам вот такие подходят — звоните, и уже настоящие талибы подъедут и ослика вернут», — пояснил он.

Ранее представитель «Талибана» Забихулла Муджахид заявил, что в руководстве движения обеспокоены тем, боевики «не обучены тому, как вести себя с женщинами». В связи с этим он призвал женщин Афганистана не выходить из дома ради их же безопасности.

Боевики «Талибана» объявили о захвате власти в Афганистане 15 августа, когда взяли столицу страны Кабул. После этого тысячи граждан попытались уехать из страны. Некоторым сбежать все-таки удалось, однако многие афганцы погибли в давке в аэропорту. 24 августа Муджахид заявил, что покинуть Афганистан можно будет только до 31 августа. После этого выезд из страны будет закрыт.