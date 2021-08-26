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В Киеве ответили Лаврову на шутку о «приватизации» Нового года

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Fabrizio Bensch/Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что слова руководителя российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о приватизации Киевом Нового года «неуместны и исторически некорректны». Об этом он сообщил на брифинге, передает РИА «Новости».

«Комментарии главы МИД Сергея Лаврова относительно этого указа президента являются неуместными и исторически некорректными, очень жаль видеть очередное превращение дипломатии в пропаганду. Двух Киевов нет, есть один Киев, он украинский и это столица украинского государства», — сказал он.

Ранее Лавров на брифинге в Вене пошутил, что украинские власти скоро приватизируют праздник Нового года. Так глава ведомства прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что День Крещения Руси (28 июля) теперь будет также Днем украинской государственности.

Президент Украины Владимир Зеленский в 30-ю годовщину независимости Украины подписал указ о введении нового государственного праздника — Дня украинской государственности, который будут отмечать в день крещения Киевской Руси, 28 июля.

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