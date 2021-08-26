Путин обещал помочь со строительством пантеона в Беслане

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с врио главы Республики Северная Осетия – Алания Сергеем Меняйло заявил, что в Беслане планируется создание музея патриотического воспитания и профилактики терроризма. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Мы начали реализацию с самого основного – это создание музея патриотического воспитания и профилактики терроризма. В этом году деньги изыскали, Председателем Правительства дано поручение, и дополнительное финансирование есть. В этом году мы закладываем тепловой контур пантеона и в следующем году уже здание мы построим, и там будет музей. Все вопросы согласованы с «Матерями Беслана», — подчеркнул президент.

Кроме того, Путин обещал помочь с реабилитацией, обучением пострадавших в теракте в Беслане.

Это та трагическая история в жизни нашей страны, в новейшей истории, которая требует всегда особого внимания и участия. Поэтому такое поручение обязательно будет, добавил российский лидер.