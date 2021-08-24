Президент Филиппин Дутерте решил остаться у власти после истечения полномочий

Президент Филиппин Родриго Дутерте придумал, как остаться у власти после истечения президентского срока в 2022 году. Как пишет The Guardian, он принял предложение правящей партии баллотироваться в вице-президенты.

Исполнительный вице-президент Филиппинской демократической партии — Сила народа (PDP-Laban) Карло Ногралес заявил, что решение Дутерте — это «жертва», на которую тот идет по «призыву народа». Предполагаемый преемник Дутерте на посту президента страны — действующий сенатор Кристофер Го.

Конгресс PDP-Laban, на котором будет объявлено о кандидатах в президенты и вице-президенты, запланирован на 8 сентября.

Срок президента на Филиппинах ограничен шестью годами, для Дутерте он истекает в июне 2022 года.

В декабре 2019 года Дутерте заявлял, что не намерен баллотироваться на второй президентский срок, поскольку «не хочет связывать себя». Он также высказался против участия своей дочери Сары Дутерте-Карпио — мэра города Давао — в предстоящей гонке.