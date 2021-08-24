Талибан* назначил новых глав нескольких министерств

«Талибан (организация запрещена в России)» назначил исполняющих обязанности глав нескольких министерств, сообщает Reuters со ссылкой на афганское агентство Pajhwok.

И. о. министра финансов стал Гуль Ага, и. о. министром внутренних дел — Садр Ибрагим, а обязанности главы разведслужб будет исполнять Наджибулла.

Также были назначены губернатор провинции Кабул и мэр столицы.

Ранее сообщалось, что «Талибан» (организация запрещена в России) начал формирование политического совета по управлению Афганистаном, который будет состоять из двенадцати человек. Уточняется, что некоторым членам бывшего правительства страны будет предложено принять участие в формировании совета. По данным источников, на этот шаг талибы пошли для того, чтобы повысить легитимность в глазах международного сообщества.

15 августа движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию.

В Кабуле тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны. Несколько человек погибли — из-за давки или пытаясь улететь на шасси самолетов американских ВВС.