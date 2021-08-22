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Захарова объяснила отсутствие флага ЕС на встрече Меркель и Зеленского

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, почему за канцлером Германии Ангелой Меркель во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским могли не поставить флаг Евросоюза. Об этом она написала в Telegram-канале.

«Обычно за канцлером ФРГ, как и другими представителями ЕС, всегда стоят и национальный флаг, и флаг Евросоюза. Но в Киеве флаг ЕС за канцлером на ставят. Ладно, так бывает в Азии или Америке. Но здесь-то режим, боготворящий Евросоюз», — обратила внимание Захарова.

По ее мнению, флаг мог отсутствовать по двум причинам.

«Вариант первый: чтобы лишний раз тему Евросоюза не поднимать, так сказать не наступать на больную мозоль», — подчеркнула официальный представитель МИД России.

Она также напомнила, что за рубежом украинский президент Владимир Зеленский даже за собой ставил «есовскую диковинку».

«Вариант второй: не видать Евросоюза, как флага ЕС», — заключает Захарова.

Ранее Меркель назвала будущего канцлера Германии.

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