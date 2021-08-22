Трамп: Россия «вернется» в Афганистан

Российские войска снова войдут в Афганистан. С таким заявлением выступил бывший президент США Дональд Трамп перед сторонниками в штате Алабама, сообщает ТАСС.

Политик считает, что события в Афганистане повлияли на распад СССР.

«Они разорились, потратив много лет и денег и не одержав победу в Афганистане <…> Я слышал, что теперь они возвращаются», — заявил Трамп.

Бывший американский лидер полагает, что США необходимо вернуться в Афганистан, «когда будет подходящий момент».

Раскритиковал вывод войск из Афганистана и бывший премьер-министр Энтони Блэр. По его мнению, в решении виноват «идиотский» политический лозунг о прекращении «вечных войн». Он подчеркивал, что число военных в стране было сокращено до минимума, и за 18 месяцев до этого решения среди военного контингента не было жертв.