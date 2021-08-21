Талибы* через Россию передали послание афганским ополченцам

Радикальное движение «Талибан (организация запрещена в России)» попросило российских дипломатов в Кабуле передать послание лидерам афганского ополчения в Панджшерском ущелье, сообщил российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«У нас сегодня был в посольстве высокопоставленный представитель политического офиса талибов, и он просил, зная, что Россия пользуется большим авторитетом в Афганистане у разных политических сил, просил нас передать панджшерцам политический сигнал», — рассказал дипломат.

По его словам, талибы просили передать ополченцам, что рассчитывают на разрешение ситуации мирным путем, в частности, через достижение политического соглашения, и не предпринимают попыток войти в Панджшер силой.

«Талибы не хотят кровопролития и настроены на диалог», — подчеркнул российский посол.

Ранее стало известно, что в северной афганской провинции Панджшер формируется сопротивление «Талибану», захватившему власть в Афганистане. По информации телеканала Al-Alam, в боях с талибами в этом регионе участвуют войска, верные вице-президенту страны Амрулле Салеху.

15 августа талибы объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана.