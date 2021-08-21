МИД России пообещал жестко ответить на новые санкции США

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала введенные Вашингтоном санкции из-за дела Алексея Навального и газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Вопреки духу женевской встречи в верхах и достигнутым на ней договоренностям президентов, официальный Вашингтон в нынешнее непростое время, требующее от наших стран расширения взаимодействия и координации на международной арене, вводит под надуманными предлогами новые санкции против России», — написала Захарова.

Она отметила, что Вашингтон усиливает антироссийские санкции на фоне собственного «провала в Афганистане, чреватого непредсказуемыми последствиями».

Инцидент с Навальным представитель МИД назвала «устроенной западными спецслужбами провокацией с мнимым отравлением». По ее мнению, и эта провокация и угрозы в адрес «Северного потока — 2», строительство которого подходит к концу, свидетельствуют о «неспособности Вашингтона отказаться от высокомерного хамства и нежелании считаться с реальностью».

«Хотелось бы надеяться, что в Белом доме все-таки возобладают рациональные соображения и осознание контрпродуктивности бесконечного нагнетания токсичной атмосферы в двусторонних отношениях, лишающей их какой-либо позитивной перспективы», — резюмировала Захарова.

Ранее Захарова, комментируя информацию о санкциях Великобритании против сотрудников ФСБ РФ, заявила, что Лондон манипулировал историей вокруг якобы отравления Алексея Навального и причастности к этому России.