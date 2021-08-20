Лавров оценил перспективы признания Россией «Талибана»*

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал возможность признания Россией власти «Талибана (организация запрещена в России)» в Афганистане. Об этом сообщает РИА Новости.

«Есть реальность, которая на земле и которую все признают. Все остальное зависит от того, насколько талибы будут действовать в соответствии со своими заявлениями, заверениями и обещаниями», — сообщил глава внешнеполитического ведомства на пресс-конференции по итогам встречи Путина и Меркель в Москве.

Ранее российский лидер оценил действия США и НАТО в Афганистане, отметив, что их действия в стране нельзя назвать успешными. В то же время Путин отметил, что нужно исходить из реалий того, что к власти в Афганистане пришли талибы. По словам российского лидера, контрпродуктивно пытаться навязывать Афганистану непривычные формы государственного управления и общественной жизни.

15 августа радикальное движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Талибы контролируют и столицу страны — город Кабул.