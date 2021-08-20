НАТО прекратило поддерживать афганские власти

Поддержки, которую власти Афганистана получали от НАТО, больше не будет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление министров иностранных дел стран-участниц альянса.

«Любое будущее афганское правительство должно придерживаться международных обязательств Афганистана, защищать права всех афганцев, особенно женщин, детей и меньшинств, поддерживать верховенство права, обеспечивать беспрепятственный гуманитарный доступ», — говорится в сообщении.

Кроме того, главы МИД требуют от Кабула гарантий, что Афганистан «больше не будет служить прибежищем для террористов».

Ранее на западе Афганистана боевики террористического движения «Талибан» (организация запрещена в России) убили родственника журналиста Deutsche Welle.

15 августа радикальное движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Талибы контролируют и столицу страны — Кабул. Тысячи людей укрылись в столичном аэропорту, пытаясь выбраться из страны.